«Удалось избежать войны»: Лавров выступил с резким заявлением о Крыме

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал интервью журналистам итальянского издания Libero, в ходе которого заявил, что вопрос о том, насколько «законной» является аннексия Крыма, «окончательно закрыт», поскольку жители полуострова «свободно высказали свое желание на референдуме», передает replyua.net.
«Этот вопрос закрыт раз и навсегда. Хочу напомнить, что речь идет о «свободном, демократическом волеизъявлении жителей Крыма», осознанно сделавших выбор в пользу мира и процветания», - сказал российский министр.
В то же время, Сергей Лавров отметил, что подобная форма реализации «права на самоопределение» якобы «стала одним-единым возможным способом для защиты жизненно важных интересов народа в связи с тем, что в Украине произошел разгул национал-радикальных элементов». «На сегодняшний день нет сомнений, что выраженная на «референдуме» воля населения полуострова дала возможность им избежать ужасов гражданской войны», - считает руководитель российского Министерства иностранных дел. Ранее Сергей Лавров уже обвинил украинскую власть в разжигании война на Донбассе.