Блогер показал устрашающие фото российской глубинки

Илья Варламов, российский блогер, разместил в ЖЖ фотографии, сделанные в Тверской области, городе Вышний Волочек, продемонстрировав все ужасы российской глубинки, передает replyua.net.
«Я до сих пор не понимаю, как так получилось. Невероятный потенциал, невероятная разруха. Город в полутора часах от Москвы больше напоминает декорации к фильму ужасов. Потрясающая архитектура, богатая история, настоящие русские пейзажи и провинциальный покой никому не нужны», - пишет Варламов. По его словам, старинные здания не восстанавливают, а разрушают, местные жители устраивают свалки прямо в центре города, а историческое наследие сносят, причем с согласия самих жителей.
Блогер при этом подчеркнул, что Вышний Волочек может быть символом настоящей российской провинции – его площадь в 317,3 тысячи раз меньше самой РФ, но происходящее в этом небольшом и тихом городе запросто можно экстраполировать на всю Россию.