ЧП в России: ведущего конструктора самолетов «МиГ» нашли с перерезанным горлом

В сообщении отмечается, что 38-летний мужчина был найден на четырнадцатом этаже одного из бывших зданий корпорации «МиГ» в уборочной. Охранники утверждают, что нашли мужчину с перерезанным горлом и бритвой в руке. Конструктора удалось спасти. В настоящее время основной версией правоохранителей является – попытка самоубийства. Источник также отмечает, что пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу имени Боткина с резаной раной шеи.
Как известно, российская корпорация по строительству самолетов «МиГ» находится в составе Объединенной авиастроительной корпорации и консолидирует научно-техническую, а также производственную кооперацию Опытного конструкторского бюро Артема Микояна.