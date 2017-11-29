Рабинович об агрессии Путина на Донбассе: «Если ударить санкциями по головам этой гидры, это сразу даст эффект»

Так, в своем блоге для «Апострофа» российский блогер отметил, что вывести войска Путина с Донбасса можно только под давлением наиболее жестких американских санкций, которые будут задействованы по отношению к так называемой российской «элите». По его словам, нынешние ограничительные меры не оказывают особого влияния на режим Путина в среднесрочной перспективе. Об этом Слава Рабинович рассказал, давая комментарий на слова Курта Волкера, спецпредставителя США по Украине, о том, что война на востоке Украинского государства может длиться еще год.
В частности он отметил, что американцы всего имели и будут иметь методику, при помощи которой они смогут заставить Москву остановить войну на Донбассе. Для этого им стоит только ввести санкции в отношении главарей путинской ОПГ, которые смогли бы остановить агрессию России. Он подчеркнул: «Если взять плеть, которой все время наносить удары по хвосту гидры Путина, то это не даст ничего, и это факт. Однако если взять и ударить санкциями по множественным головам этой гидры, тогда это моментально даст эффект».