Олимпийская сборная РФ теряет своих спортсменов: В МОК дисквалифицировали еще трех бобслеистов

В сообщении издания отмечается: «Из-за нарушения антидопинговых правил отстраняются от участия в соревнованиях дисквалифицируются с соревнований, в которых ранее принимали участие такие российские бобслеисты как: Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, а также Александр Касьянов». Отмечается, что во время Олимпийских игр 2014 года у этих спортсменов не было призовых мест.
Стоит также отметить, что на днях российский бобслеистский экипаж в числе Касьянова, Пушкарева, Хазина и Кондратенко выиграли соревнования четверток на этапе Кубка мира по бобслею. Но вскоре после принятого членами комиссии МОК Международная федерация бобслея и скелетона под эгидой IBSF на неопределенное время отстранила вышеуказанных спортсменов, которые были замечены в допинговом скандале, от участия в соревнованиях.