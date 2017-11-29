Сотник прокомментировал возможность Путина пересесть из самолета на поезд: «Вован, на осла пересаживайся»

Так, на своей странице, комментируя такую возможность, публицист написал: «Вован, пересаживайся на осла, все таки безопасней будет. Хотя и на закорках можно у Медеведимки по Российской Федерации проскакать. Смотреться зато эффектно будет как».
Как известно, ранее сегодня СМИ сообщали, что во время встречи с сотрудниками ремонтно-экипировочного депо на Ж/Д станции «Москва-Киевская» одна из собеседниц спросила у президента России: «Если специалисты построят такое состав, который будет доставлять пассажиров во Владивосток из Москвы за десять часов, вы смените свой «брт номер один» на «поезд номер один»? На такой вопрос Владимир Путин ответил: «Исходя из размеров российской территории, в основном пользоваться приходится авиационным транспортом. Хотя ваши озвученные идеи могли бы изменить ситуацию кардинально. Так что, конечно же, шансы есть».