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Сотник прокомментировал возможность Путина пересесть из самолета на поезд: «Вован, на осла пересаживайся»

Сотник прокомментировал возможность Путина пересесть из самолета на поезд: «Вован, на осла пересаживайся»Как информирует replyua.net, известный российский блогер Саша Сотник в своем «Фейсбуке» прокомментировал сообщение о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин не исключает возможности в определенное время сменить свой «авиаборт номер один» на «железнодорожный состав номер один» в случае достаточного развития транспортных технологий.

Так, на своей странице, комментируя такую возможность, публицист написал: «Вован, пересаживайся на осла, все таки безопасней будет. Хотя и на закорках можно у Медеведимки по Российской Федерации проскакать. Смотреться зато эффектно будет как».

Как известно, ранее сегодня СМИ сообщали, что во время встречи с сотрудниками ремонтно-экипировочного депо на Ж/Д станции «Москва-Киевская» одна из собеседниц спросила у президента России: «Если специалисты построят такое состав, который будет доставлять пассажиров во Владивосток из Москвы за десять часов, вы смените свой «брт номер один» на «поезд номер один»? На такой вопрос Владимир Путин ответил: «Исходя из размеров российской территории, в основном пользоваться приходится авиационным транспортом. Хотя ваши озвученные идеи могли бы изменить ситуацию кардинально. Так что, конечно же, шансы есть».
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