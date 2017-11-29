Актер Мягков прокомментировал информацию о своей госпитализации

Андрей Мягков, известный российский актер, отреагировал на публикации в СМИ о том, что он был госпитализирован, передает replyua.net со ссылкой на российские источники.
Сегодня утром СМИ сообщили о том, что Мягкова госпитализировали в одну из московских больниц после того, как он пожаловался на сильную головную боль. Отмечается, что артист сейчас находится в стационаре под наблюдением врачей. «Здоровье нормально. Я же вам не говорил, что надо что-то узнавать, что я в больнице. Я не сообщал об этом? Ну и дальше не надо ничего узнавать. Если мне что-то надо, я сообщу кому надо. Я не хотел бы, чтобы эта информация распространялась», - заявил Мягков.
Напомним, что популярность к Андрею Мягкову пришла еще в конце шестидесятых. Сейчас артисту 79 лет. Однако всенародно известным актером Мягков стал после звездных ролей в комедиях Эльдара Рязанова. Артист снялся в таких известных картинах, как «Гараж», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс». Последние тридцать лет артист играет в театре имени Чехова.