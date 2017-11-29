Неожиданно: молодая жена Джигарханяна заявила о беременности

Виталина Цымбалюк-Романовская, молодая жена актера Армена Джигарханяна, который совсем недавно подал на развод, заявила о том, что ждет ребенка.
Как информирует replyua.net с ссылкой на Комсомольскую правду, Джигарханян получил развод 27 ноября и сразу после этого бывшая жена рассказала о беременности. Следователи установили камеру в кабинете Джигарханяна, после чего всплыли некоторые подробности, и Виталину вызвали на допрос, однако к следователям она не явилась. «Виталина упорно не приходит на допрос. Когда же следователь стал более настойчиво требовать ее прихода, она сообщила, что беременна. Сказала, что доктор настоятельно рекомендовал ей покой - никаких нервов и волнений. Якобы и в Грузию она уезжала лишь для того, чтобы лечь в частную клинику на сохранение», - рассказал источник.
Нужно отметить, что ранее следователи возбудили уголовное дело по факту хищения 80 миллионов рублей из театра Джигарханяна. И, естественно, подозревается Цымбалюк-Романовская, а также бухгалтер театра. Однако источник отмечает, что ему неизвестно, предоставляла ли Виталина следствию справку о своем положении.