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Угроза войны реальна, как никогда: Каспаров спрогнозировал новый этап войны на Донбассе

Угроза войны реальна, как никогда: Каспаров спрогнозировал новый этап войны на Донбассе
Российский оппозиционер и чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в интервью «Укринформу» заявил, что Россия провалила все свои попытки расчленения Украины и создания проекта «Новороссия», в связи с чем у Кремля только возросла потребность раздувать конфликт, так что военные действия на Донбассе, передает replyua.net. «Необходимость в раздувании конфликта стала только большей. Несмотря на факт того, что маневр возможностей для Путина значительно меньше, чем три года назад, поскольку во всем мире уже понимают, с чем он имеет дело, но все же это, — логика выживания диктатуры», - отметил политик.

В то же время, Каспаров утверждает, что, судя по новостям, приходящим из России, становится ясно, что вопрос не в том, будет ли Путин нападать на кого-то. «Суть вопроса не в том, где и когда. Совершенно ясно, что вопрос Украины будет оставаться фактором, который может в любую минуту взорваться. То, что это одна из карт в путинской колоде — нет совершенно никаких сомнений», - добавил Каспаров.

Ранее политик обвинил страны Запада в том, что там нет необходимой политической воли для того, чтобы остановить агрессию Путина на Донбассе.
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