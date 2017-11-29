«Его только это и держит»: американский политолог спрогнозировал конец Путина

В беседе с журналистами «Обозревателя» американский политический эксперт Джейсон Смарт заявил, что глава Кремля Владимир Путин сохраняет власть только благодаря своему ближайшему окружению, в связи с чем в Вашингтоне против последних начали готовить санкции невиданного ранее масштаба, передает replyua.net.
«Это станет шагом по шагу. Это люди, до сегодняшнего дня поддерживающие Путина. В США есть четкое понимание того, что Путин при власти сегодня только из-за того, что у него есть поддержка российского олигархата, Но после того, когда он потеряет связь с ними - это его конец. Он живой только из-за этого. США отлично понимают, что нужно работать против олигархов, которые его поддерживают. Доя чего работать против него лично? Если работать против российского народа – не будет никакого результата. Путина поддерживают примерно 85%., что делает его одним из самых популярных в мире», - отметил он.
«В России очень хорошо работает пропаганда. Президент этой страны так много украл и крадет у своего народа, но при этом они просто не видят, кто может быть вместо него», - констатировал Смарт.