Бутусов рассказал, для чего Россия и далее вкладывает деньги в ОРДЛО

У Кремля на сегодняшний день уже есть определенное решение по Донбассу, но давление Соединенных Штатов Америки его может скорректировать. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил журналист по военной тематике Юрий Бутусов. В частности, оценивая недавние заявления американского спецпредставителя по Донбассу Курта Волкера, он отметил: «Точка зрения США остается прежней. В Вашингтоне опять заявили о вступлении в действие секторальных санкций, подписанных Трампом. Так что там никаких изменений нет, у них все конкретно обозначено».
Со слов журналиста, сейчас перед Волкером поставлена «четкая целевая задача» - сблизить позиции обеих сторон, сформировать общую позицию, а также он пытается «уговорить Путина, Суркова на то, чтобы они быстрее принимали решения». Бутусов уверен, что Волкер занимается челночной дипломатией, направленной на определенный результат.
При этом в отличии от Волкера, Бутусов считает, что Кремль все же решил, что делать с Донбассом. «Я считаю, что у РФ есть решение - судя по тому, какие деньги они вкладывают – в армию, которую они там развернули, и в инфраструктуру, которая ее обеспечивает. Так что Россия приняла решение, однако я не считаю, что его нельзя скорректировать», - рассказал он.