«Новые санкции США не разрушат ближний круг Путина», - журналист

Из ближнего круга Владимира Путина можно выйти только под траурный марш, поэтому новые антироссийские санкции, введенные США, не помогут его разрушить.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Depo.ua, такое мнение высказал журналист Роман Федюк. «Госдеп США может отследить оффшорки, конфисковать средства - в идеале, забрать все до последнего цента то, что вложено путинскими соратниками в западную экономику и западные банки. Но сам Владимир Владимирович имеет все возможности не просто разорить - а стереть своих приближенных олигархов в лагерную пыль», - отметил Федюк. По его словам, ни один бизнесмен РФ никогда не отойдет от президента, если наделен здравым смыслом.
Федюк отметил, что Путин стирает в лагерную пыль тех, кто пытается от него дистанцироваться. Журналист напомнил всем о судьбе Ходорковского, который отсидел в тюрьме много лет, а теперь является оппонентом Путина и оппозиционером в России.