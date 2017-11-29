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Волкер: «Путин может неожиданно согласиться на сделку по Украине»

Волкер: «Путин может неожиданно согласиться на сделку по Украине»
Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине, заявил о том, что Владимиру Путину не удалось реализовать в Украине свои планы, более того, своими действиями он еще больше сплотил всех украинцев, и не исключено, что президент России сейчас заинтересован в завершении военного конфликта на Донбассе, и он готов заключить сделку.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Politico, Волкер подчеркнул, что в то же время он не уверен, что при президентстве Путина наметятся какие-то сдвиги на Донбассе, и этот конфликт удастся урегулировать. «Из-за своего вторжения в Украину и захвата части ее территории эта страна стало гораздо более сплоченной, националистической и ориентированной на Запад. Это прямо противоположно тому результату, которого Россия добивалась. Поэтому у них есть основания сказать: что ж, мы не добились того, чего хотели. Это дорого нам обходится, как в плане затрат на ведение боевых действий и на поддержание гражданской администрации, так и в плане санкций, репутации, отношений с ЕС, отношений с Соединенными Штатами», - отметил Волкер.

Спецпредставитель также добавил, что от Путина можно ждать и неожиданностей – к примеру, он может резко изменить свои планы, и уже сейчас президент РФ готов к поиску выхода из сложившейся, казалось бы, тупиковой ситуации. Волкер уверен, что Россия уже готова к диалогу, поскольку прочувствовала все тяжелые последствия санкций.
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