«Керченский мост – это имиджевый проект для крымчан», - Умеров

Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса, заявил о том, что Владимир Путин строит Керченский мост как имиджевый проект, который адресован жителям полуострова Крым, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
«Это такой имиджевый проект, адресованный жителям Крыма. Большая часть населения Крыма ждет от моста какой-то манны небесной: сейчас его достроят - и все проблемы будут сняты. С помощью российских СМИ эту мысль удалось вдолбить в головы людей. Хотя на самом деле этот проект очень дорогостоящий, но тупиковый», - рассказал Умеров. Также бывший узник России отметил, что дальше Крыма никаких дорог нет, и строительство Керченского моста пустой проект – то же самое, что золотой ложкой кушать.
Свое заявление Умеров аргументировал тем, что Керченский мост не будет частью транзитного сообщения, а лишь соединит полуостров с Россией, и в этом проекте нет никакой экономической целесообразности. Напомним, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту будет запущено уже через год, а железнодорожное – к концу 2019 года.