Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал новость, пришедшую из России касательно новых доказательств существования еще одной дочери у российского президента – Катерины Тихоновой, передает replyua.net. Яковина отмечает, что информацию полностью подтвердил Манфред Мохаб, являющийся вице-президентом Всемирной конференции рок-н-ролла.
«Тихонова, которая с детства увлекается этим видом спорта, за какие-то неведомые достижения также является вице-президентом всемирной конфедерации. Ранее о родстве Путина и Тихоновой говорил председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов. Честно говоря, я даже не сомневался, что некая девица, получающая в свое распоряжение огромные участки в центре Москвы, является дочкой Путина», - отмечает Яковина.
По его словам, взглянув на фотографию Тихоновой, уже не остается никаких сомнений в ее родстве с Владимиром Путиным, но все-таки хорошо, что в этом вопросе удалось поставить жирную точку.