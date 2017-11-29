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Состояние Олега Табакова остается очень тяжелым

Состояние Олега Табакова остается очень тяжелым
Олег Табаков, российский актер, ранее госпитализированный в Первую Градскую больницу Москвы, продолжает оставаться в реанимации, и врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Известия, состояние ухудшилось после госпитализации, в ночь на 28 ноября. Сотрудники Первой Градской больницы рассказали, что Табаков находится на искусственной вентиляции легких. По данным издания, возле актера круглосуточно находятся близкие люди. Ранее коллеги Табакова, а также его младший сын Павел отрицали информацию о том, что артист находится в тяжелом состоянии. Журналистам они рассказали, что Табаков находится в больнице на плановом стоматологическом обследовании. Позже информацию опроверг старший сын актера Антон.

Он рассказал представителям прессы, что отца госпитализировали, а после обследования диагностировали воспаление легких, и Табаков был переведен в реанимацию. Табакову уже 82 года, и в Украине он заработал себе дурную славу после скандального интервью, где нелестно отзывался об украинцах, но при этом подчеркивал, что в его жилах тоже течет украинская кровь.
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