Нью-Йорк Таймс: 5 декабря для России наступает время «ч»

Как передает replyua.net, газета Нью-Йорк Таймс опубликовала сегодня статью с описанием всех деталей многолетней российской «спецоперации», а на самом деле многолетней преступной деятельности, по применению допинга в спорте, подмене анализов спортсменов с целью сокрытия этого преступления.
В распоряжении газеты оказался рукописный дневник Григория Родченкова, российского химика, участвовавшего в этом преступлении, а затем решившего «завязать» и предавшего все детали этого преступления гласности.
Газета указывает, что 5 декабря для России наступает время «ч». Ее либо лишат права участия в зимних олимпийских играх 2018 года, либо разрешат в них участвовать отдельным спортсменам, без российской атрибутики – флагов, гимна и даже указания принадлежности к России, после чего Россия ожидаемо может объявить о бойкоте Олимпиады. Результатом и в том и в другом случае будет победа мирового спорта и очередное поражение империи зла.