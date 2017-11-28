Пентагон: РФ совершила опасный перехват американского самолета над Черным морем

Так, пресс-секретарь Пентагона Мишель Балданза заявила: «Разведывательный самолет Соединенных Штатов Америки выполнял поставленные экипажу задачи в международном воздушном пространстве. Пилоты не делали никаких действий, чтобы спровоцировать такое поведение с российской стороны».
Примечательно, что по данным Минобороны США, действия российского пилота истребителя были признаны опасными, так как самолет пролетел напротив воздушного судна США справа налево, задействовав при этом свою форсажную камеру. В результате разведывательный самолет Р-8А Poseidon попал под завихрения от реактивной струи. Кроме того, это привело к тому, что самолет США сбился с курса и попал в зону сильной турбулентности. По словам пресс-секретаря Пентагона, российский Су-30 пролетел всего в 15 метрах от американского самолета. При этом, по словам Мишель Балданза, перехват длился порядка 24 минут.