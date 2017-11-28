В МИД России истерически прокомментировали поставку США Javelin в Грузию

В российском внешнеполитическом ведомстве выступили с заявлением о том, что предоставление Соединенными Штатами военной помощи Тбилиси «подтолкнет власть Грузии к опасным авантюрам», передает replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД России.
«В очередной раз Российская Федерация обращает внимание на опасность активизации военного сотрудничества Тбилиси с государствами-членами Североатлантического альянса. Не так давно в Пентагоне и Госдепартаменте была одобрена поставка Тбилиси противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Эта военная сделка США с Грузией подобного масштаба стала первой с 2008 года. Вместе с тем, Вашингтон переориентировал свою программу обучения грузинских миротворцев на подготовку регулярных боевых подразделений», — говорится в сообщении.
Также Кремль возмутил факт того, что Соединенные Штаты могут построить на территории Грузии военно-тренировочную базу. «В России считают подобного рода военную поддержку извне как непосредственное подталкивание Тбилиси к новым опасным авантюрам в регионе», — заявили в российском Министерстве иностранных дел.