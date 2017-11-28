На домашнем ЧМ-2018 России нужны победы, а, значит, Мессии и компания – ждите «сюрпризов», – блогер

Кремль на домашнем Чемпионате мира по футболу, который так и не хватило смелости у чиновников ФИФА забрать у РФ, постарается также, как и на Олимпиаде в Сочи всеми средствами обеспечить победу России. Но никакие допинги российским футболистам победу не принесут. Футбол – не лыжи, здесь думать надо, нужна филигранная техника, коллективная игра, чего в российской сборной как не было, так и нет. Поэтому россияне займутся не спортом, а своим любимым делом – будут травить конкурентов. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет российский оппозиционный блогер, социолог Игорь Эйдман.
«Попили водички перед матчем с Россией форвард и вратарь соперников: первый уже еле бегает, а у второго перед глазами мяч двоится. В такой ситуации россияне и выиграть могут. В Сочи, по слухам, подобное несчастье произошло с японской фигуристкой Мао Асада и некоторыми другими соперниками российских спортсменов», – написал Эйдман.
По его словам, Кремль давно оккупировали выходцы из спецслужб. В этой среде принято достигать поставленные начальством цели любыми средствами. Обман, провокации, убийства, подлоги – все это не считается зазорным, если служит интересам «дела». Именно этим набором методов они и решают все проблемы: от захвата территорий до победы аутсайдеров на Олимпиаде. Российские спецслужбы всегда имели токсикологические лаборатории самого высокого класса и травить «врагов» умели виртуозно, слега притравить соперника, чтобы он на несколько часов потерял форму, - вполне решаемая для чекистов задача. Поэтому нет причин для того, чтобы они отказались от столь эффективного метода достижения новой «российской победы».