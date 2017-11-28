У каждой разваливающейся империи должен быть «свой Чернобыль»: Рабинович о ситуации в Челябинске

Стоит отметить, что об этом инциденте еще несколько дней назад активно начали писать средства массовой информации. В частности, в СМИ сообщалось, что в Челябинской области смертельные дозы Рутения-106 получили два миллиона человек. Все эти люди просто обречены на вымирание. Челябинск оцеплен постами и бронетехникой. Из города просто невозможно выехать. В пятницу, 24 ноября облако двинулось на Татарстан.
Крым и Закарпатье нужно отпустить: в ЕС жестко обратились к Украине
В интервью изданию Sputnik Česká republika Петер Марчек, который является депутатом Национального Совета Словакии, рассказал, по какой причине он намерен инициировать голосование в высшем