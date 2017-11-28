Эксперт рассказал, почему Кадыров вспомнил об отставке

Заявление Рамзана Кадырова, главы Чечни, о том, что он готов покинуть свой пост, - свидетельство того, что он находится в поиске путей к отступлению. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Олег Жданов, военный эксперт.
«Он чувствует, что пахнет жареным, и ищет пути к отступлению», - отметил Жданов. Однако, по его мнению, Кадыров хотел бы уйти, но в то же время он ожидает реакции от Владимира Путина – позволит ли президент уйти на покой главе Чечни. «Реакция Кремля для него очень важна. Он делает такие заявления и смотрит, какой будет реакция. Если последует положительный сигнал, произойдет смена руководства», - добавил Жданов.
По его словам, под «жареным» он имеет в виду политическую ситуацию, сложившуюся в РФ незадолго до президентских выборов, - существует вероятность, что Путин откажется от еще одного срока, поскольку официально он еще не выдвигал свою кандидатуру.