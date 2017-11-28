В России рассказали о колоссальных суммах на оборону в ближайшие несколько лет

Заместитель главы российского Минфина Леонид Горин сообщил, что на протяжение трех ближайших лет из государственного бюджета этой страны на оборонные цели будет выделено 6,8 триллиона рублей (3,1 триллиона гривен), передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».
«В проекте федерального бюджета 2018-2020 расходы в отрасли национальной обороны и национальной безопасности, правоохранительной деятельности зафиксированы в объеме 2,271 трлн рублей (1,046 трлн грн.), в 2019 году – 2,228 трлн рублей (1,026 трлн грн.) и на 2020 год – 2,295 трлн рублей (1,057 трлн грн.)», – отметил Горнин. Чиновник добавил, что на содержание Вооруженных сил России, в том числе, продовольствие, транспортное обеспечение, содержание объектов инфраструктуры в следующем году было откорректировано на сумму более чем 62 млрд рублей (28,5 млрд грн.).
Горин добавил, что выполнение российскими Вооруженными силами отдельных мероприятий в 2018 году уже дополнено на сумму, превышающую14 млрд рублей (6,4 млрд грн.), на оплату услуг ЖКХ и обеспечение топливом ГСМ, а также продовольствием в 2018 году дополнительно предусмотрели 23 млрд рублей (10,6 млрд грн.).