СБУ: Россия готовит коварный план в отношении Украины на 2019 год

В Кремле планируют повлиять на результаты выборов президента Украины в 2019 году, в связи с чем российские спецслужбы уже начали проводить активную работу в данном направлении. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинские новости», об этом сообщил Виктор Кононенко, занимающий должность заместителя руководителя Службы безопасности Украины. По его словам, российская сторона уже изо всех сил пытается сконцентрироваться на дестабилизации внутреннеполитической ситуации в Украине.
«Российская Федерация рассчитывает на то, что власть можно сменить изнутри, путем подкупа, путем договоренностей, путем других вещей. В связи с этим ведется целенаправленная работа, подготовка к выборам 2019 года», – отметил Кононенко.
Вместе с тем, заместитель секретаря СНБО Украины Александр Литвиненко заявил, что Россия на границе с Украиной активизировала размещение своих сил, что увеличивает риск широкомасштабного наступления. Чиновник добавил, что несмотря на убытки от западных санкций против России, у этой страны есть средства на модернизацию и развертывание подразделений возле украинской границы.