СМИ: США готовятся к введению небывалых санкций против России

Американские власти активно работают над введением очередных антироссийских санкций, масштаб которых будет беспрецедентным, передает replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы». Журналисты отмечают, что данный вопрос будет вынесен на рассмотрение в скором времени, а на высоком уровне новые ограничения Вашингтон рассмотрит в феврале 2018 года. «Согласно прогнозам, санкции будут непосредственным образом распространяться на крупные компании, тесно сотрудничающие с Кремлем, на ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина, его друзей и детей», - подчеркивается в тексте сообщения издания.
Стоит отметить, что в конце прошлого месяца Государственный департамент США расширил список российских компаний, по отношению к которым будут введены санкции. В том числе, в обновленном санкционном списке есть 39 компаний и организаций.
В свою очередь, украинский военный эксперт Юрий Карин выразил мнение, что санкции Запада уже действуют непосредственным образом на Россию, из-за чего Кремль пойдет на дипломатическое решение конфликта.