Беженцы из Донбасса оказались ненужными в России

В миграционных органах Российской Федерации без особого энтузиазма предоставляю временное убежище переселенцам с Донбасса и предпочитают отказывать даже тем боевикам, которые приехали из самопровозглашенных «Л/ДНР». Как передает replyua.net, такую информацию в интервью телеканалу «Дождь» предоставили сотрудники российских правозащитных групп.
В частности, неожиданные статистические данные представила возглавляющая комитет «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Она подчеркнула, что в действительности статус беженца в России имеют только немногим больше пятисот человек. Что касается всех остальных, а это около 300 тысяч человек, то они оказались в подвешенном состоянии — им предоставили временное убежище на год, которое требует ежегодного продления.
«На сегодняшний день реальный статус беженца имеют 585 человек. Даже с теми гражданами Украины, которых с радостью принимали, начались проблемы. Им отказываются продлевать то самое временное убежище, тот неполноценный статус, который дается на год, и пытаются выдворять. К тому же, наиболее удивительно то, что воевавших на стороне «ЛНР» и «ДНР», их выдворяют в Украину», - заявила она.