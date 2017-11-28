Эксперты рассказали, в каких регионах России пьют больше всего

Федеральный проект «Трезвая Россия» совместно с государственной телерадиовещательной компанией России обнародовали рейтинг самых пьющих регионов страны, сообщает replyua.net.
На первых местах рейтинга трезвости при этом оказались кавказские регионы. Меньше всего алкоголя употребляют жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесской Республики. При этом в рейтинге трезвости оказалось только одна область, где проживают преимущественно русские, - это Белгородская область. Самыми пьющими регионами РФ оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Бурятия. «Трезвость» регионов эксперты оценивали сразу по шести показателям: незаконное производство и оборот алкоголя и нарушения, связанные с ними, количество умерших от отравления алкоголем, региональный объем проданных спиртных напитков, число больных алкоголизмом.
Также в пятерку самых пьющих регионов вошли Иркутская область и Забайкальский край. В этом году эксперты учитывали все виды алкогольной продукции, зарегистрированной в продаже, в то время, как год назад учитывались только два вида спиртных напитков при составлении этого рейтинга.