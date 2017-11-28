Гудков: «В новых президентских выборах в РФ не будет никакой интриги»

Следующие президентские выборы в РФ, которые пройдут весной 2018 года, лишены всякой интриги, и их исход уже предопределен. Как передает replyua.net со ссылкой на «Немецкую волну», об этом рассказал Лев Гудков, директор «Левада-Центра».
«Исход предопределен. С 95-процентной вероятностью Путин будет выдвинут и получит абсолютное большинство. По нашим данным, уже сейчас 63% готовы проголосовать за него. Навального явно совершенно не допустят к выборам, потому что это действительно единственный оппонент. Он очень талантливый политик. Можно сказать, что он единственный вообще политик в России», - считает российский социолог.
Напомним, что об участии в президентских выборах в России уже заявили Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей РФ, Самсон Шоладеми, российский блогер, бизнесмен Сергей Полонский. Владимир Путин, между тем, сохраняет интригу и не делает официального заявления о своем выдвижении.