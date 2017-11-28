В буквальном смысл проглотят: российский политик выступил с опасным заявлением по Украине

На своей странице в социальной сети Facebook Франц Клинцевич, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по вопросам безопасности и обороны, написал, что в Европе Украина никому не нужна, поэтому при соответствующих обстоятельствах ее «в буквальном смысле проглотят», передает replyua.net. Кроме того, политик уверен, что ряд исторических и геополитических факторов свидетельствует о том, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией.
Соответствующим образом российский высокопоставленный чиновник прокомментировал новость о том, что в Киеве назвали возвращение делегации России в состав Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без восстановления территориальной целостности Украины противоречием нормам и принципам международного права.
Стоит отметить, что представители администрации польского президента Анджея Дуды выступили с заявлением, согласно которому, если странам Европы придется делать категорический выбор между Украиной или Российской Федерацией, ЕС может отдать предпочтение Москве, а не Киеву.