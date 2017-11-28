Дети Табакова назвали разные причины госпитализации актера

Олег Табаков, известный российский актер, был госпитализирован в Первую Градскую больницу. Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК, родственники Табакова прокомментировали ситуацию, однако назвали совершенно разные причины госпитализации.
Ранее младший сын артиста Павел говорил, что отец проходит плановое стоматологическое обследование, однако старший сын Антон рассказал журналистам совсем другое – он пояснил, что Табакова госпитализировали с воспалением легких. «Олег Табаков находится в Первой градской (больнице). Действительно, у него после обследования диагностировано воспаление легких», - рассказал старший сын Табакова.
Напомним, что накануне, 27 ноября, сотрудники Первой Градской больницы заявили представителям прессы о том, что Табакова поместили в шестое отделение реанимации. Сам артист не отказывается от общения с журналистами, и чуть позже он прокомментировал госпитализацию, однако сообщил только о том, что болен. Другие родственники актера пока не давали никаких комментариев.