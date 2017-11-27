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В России стартуют сразу две новые истерики вокруг расстрелянного большевиками Николая Романова

В России стартуют сразу две новые истерики вокруг расстрелянного большевиками Николая Романова
Царя Николая Романова российская церковь объявила святым, хотя, судя по тому, что он таскал мужика-конокрада Распутина в постель своей жены показывает, что он скорее был «блаженным», чем святым. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет израильский политический обозреватель Соломон Манн, комментируя новость том, что глава РПЦ Кирилл усомнился в способности науки определить подлинность царских останков.

По словам Манна, патриарх испугался, что найденные на Урале трупы, в торопях объявленные православными священниками «нетленными мощами невинноубиенного Николая Романова», вовсе таковыми не являются – как свидетельствует генетическая экспертиза. Назначена повторная проверка, но патриарху прекрасно известно что «мощи» - это сплошное мошенничество и он поспешно сделал заявление, что «решать чьи это мощи – не ученым, а архиерейскому собору». Травля ученых уже готовится, единственный вопрос – сдадутся ли они перед напором долгополых, поддерживаемых силовиками, или найдут в себе силы говорить правду?

Блогер отмечает, второе: исходит уже от самих силовиков, видимо настроенных как их коллега Наталья Поклонская. Они решили на полном серьезе через Следственный Комитет проверить: а не являлся ли расстрел Николая «ритуальным убийством»? Манн отмечает, складывается впечатление, что в России делается все возможное, чтобы опозорить и дискредитировать страну перед всем миром. «Интересно, Путин хочет себе снискать печальные лавры того самого Николая, который так старался через служителей церкви, силовиков и продажных черносотенцев протащить «ритуальное убийство»?», – резюмировал Соломон Манн.
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