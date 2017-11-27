Песков: Невозможно украсть победу РФ на Олимпиаде в Сочи

Украсть победу российской олимпийской сборной на Играх в Сочи не может никто. Как передает replyua.net, такое заявление озвучил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в своем комментарии решения Международного олимпийского комитета о лишении российских спортсменов медалей.
«Украсть доказанную победу крайне сложно, тем более, если речь идет о победе, которая навсегда останется за нашей сборной и за спортсменами-героями России. Говоря о решениях и мерах, которые были приняты, их нужно проанализировать спокойно, трезво и глубоко», - сказал Песков. Чиновник Кремля также прокомментировал реакцию России на санкции МОК. Он считает, что в дальнейшем Россия должна с необходимой настойчивостью и энергичностью принимать меры, предусмотренные законом для защиты законных интересов своих спортсменов. Пресс-секретарь Путина добавил, что данные действия нужно предпринимать «в полном взаимодействии с международными спортивными организациями».
Напомним, Международный Олимпийский комитет дисквалифицировал российского бобслеиста Александра Зубкова, завоевавшего на Олимпиаде-2014 две медали из золота. Это лишило Россию первого места в общем медальном зачете.