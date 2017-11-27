Собчак: Возвращение Крыма Украине будет аморальным по отношению к крымчанам

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, анонсировавшая свое участие в выборах российского президента, заявила, что возвращение Украине аннексированного Крыма будет аморальным поступком по отношению к проживающим на полуострове людям. Как передает replyua.net, об этом сообщил пропагандистский канал Life. Отмечается, что данное заявление Собчак озвучила на встрече с участниками «Русского общества» при Оксфордском университете, состоявшейся накануне, 26 ноября. Также она добавила, что на полуострове нужно провести новый референдум, который будут контролировать международные наблюдатели.
«Если речь идет о Крыме, мы имеем в виде два миллиона русских людей, которые там проживают. И это не решение в духе монарха или царя о том, «отдать» ли его обратно или «забрать» у Украины. Это было бы неправильно - так поступать с этими людьми, так как они живые люди. С моей точки зрения, это аморально по отношению к этим людям – думать о них «Хорошо, я отдаю Крым обратно, уходи, пока-пока!» Они живые люди, немало из них на самом деле хотели бы быть частью России», - заявила Собчак.
Журналистка считает, что прошлый референдум в Крыму был совершенно незаконным.