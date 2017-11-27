Истерика в РФ: Путин готовится к войне, обнародован документ, - блогер

В опубликованном в «Твиттере» обращении Минобразования отмечается: «Обращаемся к вам с просьбой довести до руководителей образовательных ведомств методические рекомендации об осуществлении учебного периода при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения». При этом сообщается, что такой документ был подписан еще 10 числа этого месяца Светланой Маковской, исполняющей обязанности министра образования региона.
В свою очередь Надежда Квитковская, пресс-секретарь учреждения, подтвердила, что действительно такой документ был разослан во все муниципальные отделы образования. По озвученной ею информации, рекомендации были даны в плановом порядке.