Истерика в РФ: Путин готовится к войне, обнародован документ, - блогер

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В Интернете был обнародован документ, который предупреждает о внезапных шагах российского лидера Владимира Путина – вероятном подготовительном процессе к войне, о чем пишет replyua.net со ссылкой на блогера Рустема Адагамова. Согласно сообщению публициста, образовательное ведомство Красноярского края обратилось с рекомендацией к образовательным учреждениям региона перейти на режим военного времени. Чтобы такое сообщение не было всего лишь словами, блогер обнародовал фотографию соответствующего документа.В опубликованном в «Твиттере» обращении Минобразования отмечается: «Обращаемся к вам с просьбой довести до руководителей образовательных ведомств методические рекомендации об осуществлении учебного периода при приведении подведомственных учреждений в готовность к работе в период мобилизации, в военное время, при введении военного положения». При этом сообщается, что такой документ был подписан еще 10 числа этого месяца Светланой Маковской, исполняющей обязанности министра образования региона.В свою очередь Надежда Квитковская, пресс-секретарь учреждения, подтвердила, что действительно такой документ был разослан во все муниципальные отделы образования. По озвученной ею информации, рекомендации были даны в плановом порядке.