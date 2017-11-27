Прощание с Хворостовским в Москве, - фото

Сегодня, 27 ноября, в России состоялась церемония прощания с Дмитрием Хворостовским, талантливым оперным певцом, ушедшим из жизни в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с серьезным онкологическим заболеванием. Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, прощание с Хворостовским состоялось в Московской филармонии.
На это печальное мероприятие приехали сотни поклонников таланта певца. Десятки люди стояли в очереди у входа в здание, почти все они пришли с большими букетами цветов, чтобы почтить память Хворостовского и проститься с любимым артистом. На здании повесили огромный баннер с портретом Дмитрия и с надписью «Навсегда с нами». Все утро из колонок филармонии звучали лучшие композиции в исполнении Хворостовского.
Напомним, что после церемонии тело певца кремируют, а прах захоронят в его родном Красноярске и в Москве – это была последняя воля Хворостовского. Захоронение в Москве состоится завтра, во вторник. Прах певца захоронят рядом с могилой Федора Шаляпина.