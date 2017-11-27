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Пионтковский: «Москва проиграла войну, и в Кремле это уже поняли»

Пионтковский: «Москва проиграла войну, и в Кремле это уже поняли»
Владимир Путин, президент России, не начнет новую волну эскалации на востоке Украины, поскольку его могут ожидать очень неприятные последствия.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Апостроф, такое мнение высказал Андрей Пионтковский, российский публицист и журналист. «Наоборот, все дипломатические шаги последнего времени свидетельствуют о том, что он отчаянно ищет какого-то соглашения с Западом, хочет продать Западу какие-то конструктивные якобы шаги для того, чтобы не вводились в действие санкции, предусмотренные Конгрессом», - считает публицист. Он отметил, что серьезный сценарий Кремлем разрабатывался три с половиной года назад, и тогда российские власти хотели аннексировать не менее десяти украинских областей.

Пионтковский подчеркнул, что Россия войну проиграла, в Кремле об этом знают и мечтают, чтобы договориться с западными странами, но в то же время, Москва решительно настроена отдать Донбасс, но от Крыма она уже не откажется, и, если Запад что-то предложит РФ, там с радостью на это согласятся. Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины продолжается с апреля 2014 года – стороны конфликта многократно заявляли о перемирии, но ни разу не удавалось добиться его соблюдения.
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