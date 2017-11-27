Окара: «Умные люди уже поняли, что нельзя выключать эпатажную Поклонскую»

Андрей Окара, известный российский политолог, считает, что скандал из-за фильма «Матильда» помог властям России отодвинуть на задний план тему столетней годовщины революции 1917 года, информирует replyua.net.
Об этом Окара написал на своей странице в Фейсбуке, отметив, что Наталья Поклонская появилась с темой Николая Второго и с «Матильдой» по своей инициативе. «Она просто перепутала украинское политическое пространство с российским: в Украине каждый депутат – сам себе режиссер, сценарист, актер, пиарщик и осветитель (правда, не каждый сам себе продюсер). Ну а в России депутаты – не режиссеры, не сценаристы, не продюсеры, а артисты массовки или статисты», - пишет политоллог. По его словам, умные люди в российской власти поняли, что нельзя давить на Поклонскую и нельзя «выключать эпатажную депутатэссу», и ее можно использовать в своих собственных интересах.
«Все хохочут над не слишком острой экзальтированной Поклонской, прикалываются, веселятся, придумывают интернет-мемы и фотожабы. А власть добивается нужного для нее эффекта: забалтывается, уходит на второй и даже третий план тематика 100-летия революции», - считает политолог.