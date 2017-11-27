В Украину из России сбежала активистка, которую преследовала ФСБ

Известная в России активистка Ольга Романова, являющаяся участницей движения «Новая оппозиция», сбежала в Украину. Как передает replyua.net, такую информацию в своем блоге на mediapart.fr разместил французский активист Пьер Афнер. Он подчеркнул, что с целью избегания процедуры установления личности, активистка использовала сервис Blablacar для поиска попутных машин. По словам Афнера, Романова об этом ему рассказала в процессе пересечения границы Республики Беларусь. Французский блогер отметил, что Романова уже находится в украинской столице и он с ней встретился позавчера, 25 ноября, на Майдане Независимости. К тому же, Афнер рассказал, что у Романовой уже есть новая страница в соцсети Facebook, но под другим именем.
Ольга Романова пытается скрыться от преследования спецслужб своей страны. В первых числах текущего месяца в доме Романовой был проведен обыск в связи с расследованием дела движения «Артподготовка». Затем этого активистку допросили в здании российской ФСБ на Лубянке.
3 ноября 2017 года силовики сообщили о пресечении противоправной деятельности «законспирированной ячейки» движения «Артподготовка», главой которого является российский оппозиционер Вячеслав Мальцев.