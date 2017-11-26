Кадыров: «Немцов был для меня благоприятным персонажем»

Рамзан Кадыров заявил: «По той информации, которую я имею, по моим пониманиям – они не виновны. Как результат, я по настоящее время считаю, что это неправильно. Кому-то это там было нужно, у него свои какие-то грехи, убили Немцова – опять же на Кадырова все свалили». В это же время он отметил: «Все вовсю гласят: Немцова убил Кадыров. Но лично для меня, для всей нашей команды – он был более благоприятным персонажем». Кроме того Рамзан Кадыров сказал: «Надо было кому-то просто закрыть дело, просто заявить, что участников нашли, и так у нас бывает, решения приняты ошибочно. Полагаю, что оценку всему даст история, именно она поставит все на свои места».
Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов трагически погиб от рук киллеров, 27 февраля 2015 года в самом сердце Москвы рядом с Кремлем.