Спортсмены РФ смогут участвовать в международных играх только под нейтральным флагом, - IAAF

Сообщается, что в воскресенье, 26 ноября в Монако прошло заседание совета ассоциации, в ходе которого было принято вышеуказанное решение. В сообщении отмечается: «Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтвердил рекомендацию рабочей группы по восстановлению членства Российской Федерации об отстранении данной организации». Отмечается, что российские спортсмены смогут принимать участие в международных турнирах только под нейтральным флагом. Также на заседании было принято решение оставить в силе наблюдение за соблюдением допинговых правил федерациями Беларуси, Эфиопии, Украины и Кении.
В свою очередь президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу отметил, что в своих действиях IAAF не придерживается политики двойных стандартов, но заинтересована в создании комфортных для спортсменов условий.