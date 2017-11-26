Минспорта РФ хотел добавить допинг в анализ украинца для победы России в 2013-м, - адвокат

Как информирует replyua.net, в своем заявлении адвокат отметил: «В Сочи Григорий и Мутко провели три встречи. Мне стало понятно, что минспорта РФ рассматривает вопрос о сохранении сочинской лаборатории после Олимпиады. Я могу даже сказать, что они встречались в отеле «Азимут». Однажды, во время такой встречи, в здании были представители прессы, Родченков и Мутко пошли в ограниченный район, однако там был стеклянный балкон, на котором Григорий общался с Мутко и еще одним высокопоставленным чиновником России. Бывший глава антидопинговой лаборатории Москвы утверждает, что журналисты были в состоянии увидеть или сфотографировать их. Также Григорий сохранил и записки, которые были написаны для выгоды экс-министра спорта Российской Федерации». При этом Уолден продолжил: «Одна из тех вещей, которая меня не только возмутила, а просто шокировала, заключалась в состоявшемся в 2013 году разговоре. Предполагалось, что Родченков должен будет добавить допинг в мочу конкуренту из Украины, чтобы последний выглядел не чистым. Это позволило бы россиянину одержать победу. Мой клиент нашел оправдание, чтобы этого не сделать».
Примечательно, что издание, корреспонденты которого беседовали с адвокатом Родченкова, представило Мутко этот список обвинений, однако помощник вице-премьера России заявил: «К сожалению, у господина Мутко сейчас невероятно напряженный график, он просто физически не может ответить на ваши вопросы».