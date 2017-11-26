Логика иезуитов: Кремль жестко прокомментировал слова Порошенко о раскаянии РФ за Голодомор

В Кремле склонны считать, что пострадавшими от Голодомора оказались все страны бывшего Советского Союза, а не только одна Украина. Более того, россияне уверены в полной непричастности Кремля к геноциду украинцев. Как передает replyua.net, об этом в интервью одному из пропагандистских средств массовой информации сообщил Владимир Джабаров, занимающий должность первого заместителя руководителя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я считаю, что обвинение России в Голодоморе является логикой иезуитов. Все народы СССР от него пострадали. Нам известно, что Голодомор стал возможен из-за ряда причин как внешнего, так и внутреннего характера. Однако утверждать, что Россия спровоцировала Голодомор для геноцида украинского народа – это полная аморальность», - сказал политик. При этом Джабаров посоветовал президенту Украины обратить внимание на все, что происходит в его стране сейчас.
.
«Порошенко лучше было бы четко высказать свое мнение в отношении неонацизма, проявляющегося, к сожалению, сейчас в Украине. Пусть разбирается с более глобальными вопросами, так как при политике, проводимой сейчас, я не исключаю, что жизнь в Украине станет крайне тяжелой», – заключил Джабаров.