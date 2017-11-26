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Кудрин назвал главный позор России

Кудрин назвал главный позор России
Очень высокий уровень бедности – это главный позор России, поскольку эта страна имеет большие возможности, но не использует их. Как передает replyua.net со ссылкой на Сегодня, об этом заявил Алексей Кудрин, бывший министр финансов РФ.

«Начну с такого, что всех нас трогает в первую очередь – это то, что третий год у нас падает уровень жизни. Можно о любых вещах говорить, но конечным результатом и целью является благосостояние людей, и третий год у нас этот уровень жизни падает, порождает дополнительную бедность. Бедность растет у нас в стране сейчас. Поэтому я хотел бы на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности», - отметил экс-министр.

По его словам, даже в благоприятный для РФ период, когда еще не наступил кризис, в стране все равно фиксировался высокий уровень бедности, и позорно его иметь стране с таким ВВП на душу населения. Кудрин подчеркнул, что вместе с ростом бедности в России наблюдается рост неравенства, и далеко не все россияне могут улучшить свое положение – в некоторых регионах ситуация очень тяжелая.
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