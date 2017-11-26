Как празднуют Новый год в России: якуты слепили новогоднюю ёлку из навоза

Также в сообщении издания говорится, что мужчина украсил свое творение шарами, а на верхушке необычной ёлки он установил красную звезду. Высота скульптуры превышает два метра. Примечательно, что в Якутии «производство» подобных скульптур уже входит в традицию, ведь это не первый подобный в регионе опыт. Как известно, ранее уже сообщалось, что мастер одного из сел Якутии Уолба Михаил Боппосов каждый год собственными руками лепит из навоза скульптуры, которые посвящает символу наступившего года.
К слову, что касается празднования Рождества Христова в Европе, то террористы ИГИЛ активно начали распространять агитационные материалы, в которых они призывают к атакам на рождественских ярмарках в странах Евросоюза.