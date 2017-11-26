Бабченко о Собчак: «Тебя размазывают, если ты идешь на выборы и не можешь сказать главного»

Аркадий Бабченко, российский журналист, прокомментировал общение между Владимиром Соловьевым и Ксенией Собчак в прямом эфире телеканала Россия 1, отметив, что Собчак проиграла в «схватке» с пропагандистом Соловьевым.
Как информирует replyua.net, об этом Бабченко написал на своей странице в Фейсбуке. «Что-то совершенно не понял восторгов по поводу Собчак у Соловьева в стиле «как она его размазала». По-моему, ровно наоборот. Если ты идешь на выборы и так и не говоришь главного, а что-то там рассуждаешь про рутений и суды, то тебя размазывают одним встречным вопросом: «Ксения Анатольевна, у вас есть доступ к Путину. Вы ему об этом говорили?» Ну и как бы все. Можно ставить точку», - пишет журналист.
По его словам, к таким ведущим, как Соловьев, нужно приходить полностью подготовленным, с несколькими козырями на руках, и говорить о том, что ты не против всех, а конкретно против Путина, говорить о преступлениях в Крыму и на Донбассе, о сбитом Боинге. По словам Бабченко, его хватило только на 17 минут просмотра этой программы, после чего стало уже неинтересно.