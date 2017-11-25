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Олигарх из РФ, спонсирующий боевиков Донбасса, объявлен в международный розыск

Олигарх из РФ, спонсирующий боевиков Донбасса, объявлен в международный розыскКонстантин Малофеев, подозревающийся в финансировании пророссийских боевиков на Донбассе, был объявлен в межгосударственный розыск, о чем говорится в ответе Виталия Невгада, начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины на запрос народного депутата Украины Сергея Лещенко, о чем информирует replyua.net со ссылкой на УП.

В сообщении отмечается, что во время досудебного расследования были получены доказательства причастности российского олигарха Малофеева к совершению преступления по статье Уголовного кодекса – «Создание военизированных или вооруженных формирований». Также правоохранители составили и сообщение о подозрении.

В Национальной полиции Украины также заявили: «Досудебное расследование в уголовном производстве по состоянию на сегодняшний день было остановлено… А сам гражданин Российской Федерации Малофеев был объявлен в межгосударственный уголовный розыск». Как ранее уже сообщалось, главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины в 2014 году начало уголовное дело в отношении граждан РФ Сергея Шойгу и Константина Малофеева, подозреваемых в пособничестве боевикам на Донбассе.
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