Олигарх из РФ, спонсирующий боевиков Донбасса, объявлен в международный розыск

В сообщении отмечается, что во время досудебного расследования были получены доказательства причастности российского олигарха Малофеева к совершению преступления по статье Уголовного кодекса – «Создание военизированных или вооруженных формирований». Также правоохранители составили и сообщение о подозрении.
В Национальной полиции Украины также заявили: «Досудебное расследование в уголовном производстве по состоянию на сегодняшний день было остановлено… А сам гражданин Российской Федерации Малофеев был объявлен в межгосударственный уголовный розыск». Как ранее уже сообщалось, главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины в 2014 году начало уголовное дело в отношении граждан РФ Сергея Шойгу и Константина Малофеева, подозреваемых в пособничестве боевикам на Донбассе.