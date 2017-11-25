Путин запустил в действие закон об иностранных агентах для СМИ

В сообщении отмечается, что в соответствии с законом, «зарегистрированное в иностранном государстве юридическое лицо, или же иностранная структура без образования юрлица, которое распространяет предназначенные для круга лиц аудио, печатные, аудиовизуальные и иные сообщения в неограниченном количестве, могут быть признаны иностранными средствами массовой информации, которые выполняют функции иностранного агента, независимо от их организационно-правовой формы, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных государств, их госорганов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства или же уполномоченных ими лиц или от российских юридических лиц, которые получают материальные средства или иное имущество от указанных источников».
Примечательно, что такая норма не распространяется на СМИ РФ, в частности с долей иностранного капитала.