Историк: «Россия не действует как во времена Голодомора только по одной причине – ей этого не позволяют»

Александр Палий, известный историк, считает, что России очень бы хотелось совершать столько же злодеяний, как во времена Голодомора, но она не может этого делать только по причине того, что ей этого никто не позволит, сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель.
Палий подчеркнул, что со времен Голодомора прошло уже 85 лет, однако за это время власть в России так и не изменилась. «Это не режим виноват в Голодоморе, это страна виновата. Они и сейчас бы делали то же самое, однако их сдерживают. Никаких механизмов для остановки российской власти пока нет», - считает историк.
Палий также заявил, что положительно оценивает признание Голодомора в Украине геноцидом народа, и то, что его признают многие страны, означает, что люди будут понимать ту опасность, которая исходит от России, чтобы подготовиться к новым угрозам и вызовам. «Украина взяла на себя удар и сделала этим услугу всему миру», - добавил историк. Напомним, что сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора.