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Собчак еще раз пояснила свою позицию по Крыму

Собчак еще раз пояснила свою позицию по Крыму
Официально оккупированный Крым принадлежит Украине, а Россия нарушила международное право. Как информирует replyua.net со ссылкой на «Эхо Москвы», об этом заявила телеведущая Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты РФ.

«Я считаю, что у нас, это считаю не только я, но так считает и наш Конституционный суд, как мы знаем, что у нас есть приоритет международного права над правом внутренним. Я считаю, что мы нарушили международное право, и в этом смысле Крым по международному праву, конечно же, принадлежит Украине», - пояснила свое заявление Собчак. В то же время она считает, что вопрос с Крымом очень сложный, и его не получится решить в ближайшее время.

По ее мнению, на полуострове проживают люди, которые хотят, чтобы Крым был частью России. По словам Собчак, большинство крымчан голосовали на референдуме за присоединение к РФ, и этими людьми нельзя «жонглировать туда-сюда». «Это сложнейший сейчас вопрос. Это огромная геополитическая катастрофа, которая произошла с нашей страной», - добавила телеведущая.
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