Позор, или достижение: у РФ отобрали 1 место на Олимпийских играх в Сочи

Помимо того, конькобежка из сборной Российской Федерации Ольга Фаткулина также была дисквалифицирована. Спортсменка в результате потеряла серебряную медаль, которую она выиграла в беге на пятьсот метров, играя не по правилам.
Таким образом, сборная Российской Федерации была опущена с 1 позиции на 3-ю. В результате на счету россиян осталось десять золотых медалей, впоследствии чего сборная РФ лишилась первого места. Почетное 1 место по количеству медалей вместо России заняла Норвегия. К слову, ни для кого уже не секрет, что сборную Российской Федерации уже лишили девяти медалей, из которых 3 – золотые, 4 – серебряные, а 2 – бронзовые. Ранее перед этим члены МОК наказали аналогичным образом четырех российских скелетонистов и шестерых лыжников. Также ранее издание уже сообщало, что в настоящее время участие сборной России в Олимпиаде-2018 в Южной Корее находится под большим вопросом.